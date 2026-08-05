В Microsoft обвинили русских хакеров во взломе публичных сетей Wi-Fi

Попав на поддельные сайты, стилизованные под сервисы Microsoft, жертвы видят предложение установить обновление или ввести специальный код. В результате на их устройства незаметно проникают трояны CornFlake и ChocoShell, которые открывают преступникам удалённый доступ к технике. Эти программы способны перехватывать пароли, делать скриншоты, активировать микрофон и выкачивать данные из рабочей почты и облачных хранилищ. В Microsoft также отметили, что при подготовке атак хакеры активно применяли технологии искусственного интеллекта.