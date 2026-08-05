«Спартак» и «Динамо» с побед стартовали в Кубке России по футболу

Забитыми мячами в составе красно-белых отметились Пабло Солари, Манфред Угальде (один из голов — с пенальти), Наиль Умяров и Павел Полех, который стал самым молодым автором гола в истории клуба. Он отличился в возрасте 16 лет и 8 месяцев. Единственный мяч «Оренбурга» на счету Рената Голыбина.