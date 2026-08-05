Украинские депутаты предложили штрафовать кафе и магазины за российскую музыку

Депутаты Верховной рады Украины выступили с инициативой штрафовать кафе и магазины в стране на суммы до 3,8 тысячи долларов за использование российской музыки. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в пресс-службе местного парламента.
— Комитет гуманитарной политики поддержал принятие за основу законопроекта № 15430, который устанавливает запрет на звучание вражеского музыкального контента в сфере обслуживания и вводит штрафы, — цитирует заявление RT.
За первое нарушение предпринимателям придется заплатить 190 долларов, однако дальше сумма штрафа будет только увеличиваться. Кроме того, комитет поддержал законопроект, расширяющий перечень лиц, которые будут обязаны использовать украинский язык при исполнении служебных обязанностей.
До этого президент страны Владимир Зеленский также подписал закон, который исключает русский язык из перечня языков, подлежащих в стране защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков национальных меньшинств.
Языковые активисты недавно пришли на рынок на улице Петровке в Киеве в поисках русскоязычных книг. Граждане в комбинезонах опечатывали торговые точки, в которых находили произведения с нарушениями. Она также назвали недовольную пожилую женщину «кацапкой».