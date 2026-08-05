Украинские депутаты предложили штрафовать кафе и магазины за российскую музыку

Языковые активисты недавно пришли на рынок на улице Петровке в Киеве в поисках русскоязычных книг. Граждане в комбинезонах опечатывали торговые точки, в которых находили произведения с нарушениями. Она также назвали недовольную пожилую женщину «кацапкой».