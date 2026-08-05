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Сбои в работе сервиса Spotify начались в США, Британии и Канаде

Больше всего жалоб на работу Spotify поступает из США.

Источник: Комсомольская правда

Пользователи популярного на Западе аудиостримингового сервиса Spotify в нескольких странах столкнулись с техническими неполадками. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, специализирующегося на мониторинге сбоев популярных интернет-ресурсов.

Проблемы начались около 17:51 по московскому времени. Больше всего жалоб поступило из США — свыше тысячи. Также о сбоях сообщили пользователи из Канады и Британии. В этих трёх странах наибольшие проблемы с работой сервиса. При этом были жалобы и из Бразилии, Мексики, Франции, Германии, Нидерландов, Индии и других государств.

Согласно информации с Downdetector, большинство пользователей столкнулись с проблемами в работе мобильного веб-сайта и приложения, а также с затруднениями при подключении к серверу.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2022 году Spotify открыл офис в России в соответствии с законом о «приземлении», а затем закрыл его после начала конфликта на Украине.

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