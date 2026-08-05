Сбои в работе сервиса Spotify начались в США, Британии и Канаде

Проблемы начались около 17:51 по московскому времени. Больше всего жалоб поступило из США — свыше тысячи. Также о сбоях сообщили пользователи из Канады и Британии. В этих трёх странах наибольшие проблемы с работой сервиса. При этом были жалобы и из Бразилии, Мексики, Франции, Германии, Нидерландов, Индии и других государств.