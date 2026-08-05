Новости Калининграда: «рост» гостиницы на Горького, рекорд филе и нудисты 90-х

За месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подорожала во всех сетях, участвующих в мониторинге. Самой большой разница оказалась в «Виктории», превысив 200 рублей. При этом больше всего заплатить за набор продуктов из нашего списка пришлось бы в «Пятёрочке». Многие цены в этих магазинах, принадлежащих Х5 Group, совпадают, но есть и различия. Подробности — в нашем обзоре.