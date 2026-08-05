Новости Калининграда: «рост» гостиницы на Горького, рекорд филе и нудисты 90-х

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за среду, 5 августа.
Главные события дня.
Компании «Магистраль», владельцем которой является крупный застройщик Леонид Кухарев, разрешили увеличить этажность строящегося в сквере у областной прокуратуры здания с 5−9 до 7−11 этажей. Работы в начале ул. Горького возобновили в 2025 году. Разрешение выдано на административно-гостиничный комплекс.
Уборочная кампания летом 2026 года для сельхозпроизводителей Калининградской области даётся нелегко. Из-за обильных дождей техника не может выйти в поля, сообщает региональный минсельхоз. «Тем не менее калининградские сельхозпредприятия приступили к сбору озимых зерновых, масличных, молодого картофеля и овощей открытого грунта», — отметили в министерстве.
В региональные нормативы градостроительного проектирования Калининградской области вновь планируют внести изменения. К поиску подрядчика для подготовки соответствующего проекта готовится министерство градостроительной политики региона. Анонс закупки опубликовали на сайте областного центра торгов. На работы власти готовы потратить 1 231 400 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год.
В Калининградской области по сравнению с прошлым годом сократились объемы жилья, введенного в эксплуатацию. Это следует из доклада Калининградстата о социально-экономическом положении региона в первом полугодии 2026 года. «Введён 1 821 жилой дом, или 4,9 тыс. квартир общей площадью 393,9 тыс. кв. м, — сообщили в службе статистики. — Это на 15,9% меньше, чем в первом полугодии предыдущего года».
В Калининграде на улице Баранова, перед входом в здание калининградского реготделения всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», вырубили липы. О том, что деревья были снесены по требованию руководства ВФСО «Динамо», свидетельствует опубликованный на сайте мэрии города порубочный билет на шесть лип. Собственник участка обязуется высадить взамен шесть деревьев того же качества и на том же месте.
Публикации «Нового Калининграда».
За месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подорожала во всех сетях, участвующих в мониторинге. Самой большой разница оказалась в «Виктории», превысив 200 рублей. При этом больше всего заплатить за набор продуктов из нашего списка пришлось бы в «Пятёрочке». Многие цены в этих магазинах, принадлежащих Х5 Group, совпадают, но есть и различия. Подробности — в нашем обзоре.
В среду, 5 августа, температура воздуха в Калининградской области повысилась до 30 градусов. Туристы и местные отдыхающие потянулись в сторону моря. Корреспондент «Нового Калининграда» Алена Любченко также в рамках редакционного задания поехала в Светлогорск (где не так давно открыли променад), чтобы найти там пляж.
В первую неделю августа 1991 года местная пресса следила за приключениями сбежавших из зоопарка обезьян, пыталась проанализировать причины страшной аварии на железнодорожном переезде в Колосовке и вспоминала курсировавшие некогда по Преголе суда на подводных крыльях. «Новый Калининград» продолжает листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка», чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад.
Обзор: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград».