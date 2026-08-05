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В Байкальске Приангарья завершили благоустройство сквера

Объект для обновления был выбран жителями в ходе всероссийского голосования.

Открытие сквера имени героя Великой Отечественной войны Курбана Иткулова состоялось в городе Байкальске Иркутской области, сообщили в региональном министерстве жилищной политики и энергетики. Общественная территория благоустроена в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Сквер был выбран жителями в ходе всероссийского голосования — за территорию отдали голоса около 500 человек. Выполнены работы по устройству парковки, тротуара, площадки из брусники, освещения. Также специалисты установили бюст героя.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.