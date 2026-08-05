Губернатор и застройщики обсудили развитие жилых районов и исторического центра Ростова

За 2025 год застройщики уплатили 5,8 миллиарда рублей налогов, рост поступлений составил 53%. Это стало возможным благодаря тому, что крупные компании зарегистрировались в регионе и платят налоги здесь. Министр строительства Сергей Куц доложил, что ключевой механизм, комплексное развитие территорий, заработал. Теперь жилые комплексы строятся вместе со школами, детскими садами, поликлиниками и парками. В перспективе в новых микрорайонах планируют создавать рабочие места, чтобы жители не тратили время на дорогу через весь город.