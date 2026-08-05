Иран не принял решение о переходе ко второму этапу переговоров с США

Отмечается, что на втором этапе переговоров будет обсуждаться иранская ядерная программа. Кроме того, Вашингтон передавал Ирану сообщения о готовности вернуться к обязательствам исламабадского меморандума через посредников.
«Утверждения США о том, что они ведут переговоры с Ираном, не соответствуют действительности, и никаких переговоров нет», — приводит слова дипломата агентство IRNA.
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