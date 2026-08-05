Мощность единственной словенской АЭС решили снизить на 80% из-за жары

Словенская атомная станция в Кршко снизит мощность реактора к ночи четверга, 6 августа, до 80%. Об этом сообщила компания NEK.
Решение принято на фоне сохраняющихся экстремальных гидрологических и метеорологических условий, а также для соблюдения положений экологического разрешения.
«Согласно этим положениям, среднесуточная температура реки Сава в точке полного перемешивания в бассейне Брежицкой гидроэлектростанции не должна превышать 28 , а среднесуточное повышение температуры не должно превышать 3°C», — говорится в сообщении компании.
В последний раз АЭС «Кршко» была вынуждена ограничивать выработку электроэнергии из-за гидрологических и температурных показателей реки Сава в 2003 году; тогда период сниженной мощности превысил 90 суток.
В случае сохранения или дальнейшего ухудшения текущих условий компания планирует дополнительное снижение мощности реактора. Возврат к штатному режиму работы будет осуществлен сразу после нормализации температуры.
АЭС «Кршко» (Словения) — единственная атомная станция в стране, принадлежащая Словении и Хорватии в равных долях. Расположена на реке Сава. Станция обеспечивает 20% энергопотребления Словении и 15−16% — Хорватии.
Аномальная жара в Европе привела к обмелению Дуная. Это создает проблемы не только для судоходства в ряде стран (от Австрии до Румынии), но и для безопасности АЭС: из-за нехватки воды возникли сложности с охлаждением энергоблоков.
К началу августа власти Венгрии заявили о готовности впервые за 44 года остановить работу АЭС «Пакш».
С аналогичным энергетическим кризисом из-за обмеления Дуная столкнулась и соседняя Румыния. Там остановили один из двух реакторов Чернаводской АЭС (обеспечивает порядка 20% потребления электричества в республике). Ради продолжения работы второй турбины румынские военные подорвали подводную скалу в русле Дуная, чтобы увеличить приток воды к электростанции.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».