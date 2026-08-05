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Meta извинилась перед Индией за удаление поста Моди

В среду в Нью-Дели группа руководителей компании Meta во главе с директором по глобальным вопросам Джоэлом Капланом встретилась с министром электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнавом и принесли свои извинения.

Источник: РБК

Компания Meta Platforms Inc. (признана экстремистской и запрещена в России) принесла извинения индийским властям за временное ограничение доступа к публикации премьер-министра страны Нарендры Моди в Facebook (принадлежит Meta). Об этом сообщил Bloomberg.

В материале отмечается, что в среду в Нью-Дели группа руководителей компании Meta во главе с директором по глобальным вопросам Джоэлом Капланом встретилась с министром электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнавом.

«От имени Meta я принес извинения министру за ошибку, заключавшуюся в ограничении доступа к публикации премьер-министра Моди», — заявил Каплан.

Речь идет об удалении видеообращения Моди, опубликованного в Facebook и в Instagram (принадлежат компании Meta). Глава правительства Индии в этом видео пообещал жесткие меры за утечку документов на фоне студенческих протестов. Meta ненадолго заблокировала публикацию, а затем восстановила ее после негативной реакции, заявив, что контент был удален по ошибке.

Индия — крупнейший рынок для Meta по количеству пользователей. WhatsApp (принадлежит Meta) в стране используют более 600 миллионов человек, отмечает Bloomberg.

Ранее комитет по вопросам связи и информационных технологий парламента Индии выдвинул гендиректору Meta Марку Цукербергу трехдневный ультиматум, потребовав извинений за временное удаление публикации Моди. В случае неисполнения власти пригрозили лишить Meta статуса, обеспечивающего ей правовую защиту (Safe Harbour), что грозит уголовным преследованием руководителей платформы. Об этом сообщали India Today и News18.

В парламентской комиссии назвали временное удаление «нападением на демократию».

В феврале Моди стал первым в мире политиком, преодолевшим отметку в 100 млн подписчиков в Instagram.

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