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Школьники Красноярского края стали участниками слета «Хранители истории»

Для ребят прошли лекции по истории региона и России, открытые диалоги с экспертами.

Участниками регионального слета «Хранители истории» стали 120 школьников Красноярского края, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства. Проект реализуется в ходе национального проекта «Молодёжь и дети».

В региональном центре патриотического воспитания «Юнармия» прошли лекции по истории, открытые диалоги с экспертами. Ребята обучились работе с историческими источниками, узнали принципы археологических исследований и варианты популяризации истории через медиаконтент. Отметим, что в крае действует 250 отрядов хранителей: ребята ухаживают за памятниками и воинскими захоронениями, проводят экскурсии, квесты, создают школьные музеи, несут почетные караулы.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.