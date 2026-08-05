Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черняховске из Анграпы достали погибшую женщину, в Калининграде ищут утонувшего парня

Сообщения о несчастьях поступили с разницей ровно в два часа.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области с разницей в пару часов два человека не смогли выбраться из воды. Об этом региональное управление МЧС пишет в своей группе во «ВКонтакте» в среду, 5 августа.

В 15:48 спасателям сообщили, что в Черняховске, в конце одноимённой улицы, в Анграпе тонет женщина. Её достали из воды без признаков жизни и передали сотрудникам полиции.

В 17:48 экстренным службам передали, что в Пелавском озере в Калининграде утонул парень 2003 года рождения. Специалисты продолжают поиски, причины случившегося выясняют.

Обновлено в 20:30.

По данным источника в экстренных службах региона, тело 23-летнего молодого человека водолазы обнаружили на глубине шести метров и подняли на берег. Предварительно, он был трезв, но не умел плавать.

В реке Тростянке на въезде в Зеленоградск нашли тело женщины. Спасатели подняли погибшую из воды.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше