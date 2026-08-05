В Черняховске из Анграпы достали погибшую женщину, в Калининграде ищут утонувшего парня

В Калининградской области с разницей в пару часов два человека не смогли выбраться из воды. Об этом региональное управление МЧС пишет в своей группе во «ВКонтакте» в среду, 5 августа.
В 15:48 спасателям сообщили, что в Черняховске, в конце одноимённой улицы, в Анграпе тонет женщина. Её достали из воды без признаков жизни и передали сотрудникам полиции.
В 17:48 экстренным службам передали, что в Пелавском озере в Калининграде утонул парень 2003 года рождения. Специалисты продолжают поиски, причины случившегося выясняют.
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По данным источника в экстренных службах региона, тело 23-летнего молодого человека водолазы обнаружили на глубине шести метров и подняли на берег. Предварительно, он был трезв, но не умел плавать.
В реке Тростянке на въезде в Зеленоградск нашли тело женщины. Спасатели подняли погибшую из воды.