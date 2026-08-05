«Интервидение» пройдет в 2026 году в Саудовской Аравии

В финале конкурса в 2025 году было объявлено, что Саудовская Аравия станет страной проведения «Интервидения» в 2026 году. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае выразил надежду, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не повлияет на планы организовать второй этап «Интервидения». Однако власти Саудовской Аравии публично до сих пор не объявили о музыкальном конкурсе и не сообщили никаких подробностей относительно возможных сроков и состава участников.