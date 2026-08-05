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«Интервидение» пройдет в 2026 году в Саудовской Аравии

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году состоится в Саудовской Аравии. Точные дата и место еще не определены, сообщили ТАСС организаторы на фоне новостей о том, что проведение мероприятия стоит под вопросом.

Источник: РИА "Новости"

«Как было объявлено в финале “Интервидения” в Москве, следующей страной проведения и организатором становится Королевство Саудовская Аравия. Фонд “Традиции искусства” и представители организатора продолжают работу по подготовке следующего конкурса, обсуждаются время и место проведения, а также другие операционные вопросы подготовки», — говорится в сообщении.

В финале конкурса в 2025 году было объявлено, что Саудовская Аравия станет страной проведения «Интервидения» в 2026 году. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае выразил надежду, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не повлияет на планы организовать второй этап «Интервидения». Однако власти Саудовской Аравии публично до сих пор не объявили о музыкальном конкурсе и не сообщили никаких подробностей относительно возможных сроков и состава участников.

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