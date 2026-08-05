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В МИД Ирана сообщили, что новый маршрут через Ормузский пролив будет временным

Замглавы МИД Ирана Гарибабади сообщил, сколько будет действовать новый маршрут через Ормузский пролив.

Источник: Комсомольская правда

Обновленный маршрут в Ормузском проливе является временным. Об этом агентству IRNA заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади.

«Новый маршрут в Ормузском проливе является временным, но будет действовать от двух до четырех месяцев или больше», — сказал Гарибабади.

Ранее появилась информация, что Иран и Оман согласовали географические координаты нового маршрута через Ормузский пролив. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что совместное заявление двух стран будет готово согласно плану.

При этом сообщалось, что соглашение между Ираном и Оманом о порядке прохода судов через Ормузский пролив не означает его немедленного открытия. В свою очередь Катар проинформировал Россию о ситуации в Персидском заливе, а также ходе переговоров между США и Ираном.

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