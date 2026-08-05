В МИД Ирана сообщили, что новый маршрут через Ормузский пролив будет временным

При этом сообщалось, что соглашение между Ираном и Оманом о порядке прохода судов через Ормузский пролив не означает его немедленного открытия. В свою очередь Катар проинформировал Россию о ситуации в Персидском заливе, а также ходе переговоров между США и Ираном.