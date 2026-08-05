В МИД Ирана сообщили, что новый маршрут через Ормузский пролив будет временным

Обновленный маршрут в Ормузском проливе является временным. Об этом агентству IRNA заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади.
«Новый маршрут в Ормузском проливе является временным, но будет действовать от двух до четырех месяцев или больше», — сказал Гарибабади.
Ранее появилась информация, что Иран и Оман согласовали географические координаты нового маршрута через Ормузский пролив. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что совместное заявление двух стран будет готово согласно плану.
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