Пенсионерка погибла при ударе ВСУ по палате больницы в Донецке

«Усилились те тенденции, которые были обозначены ранее. Они не развернулись, не поменялись, просто были активизированы. Упор на терроризм, на войну с гражданскими объектами и гражданскими лицами был сделан именно при [экс-министре обороны Украины Михаиле] Федорове и сейчас поддерживается и расширяется Драпатым», — сказал он.