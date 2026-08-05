Новый «Человек-паук» стал самым кассовым фильмом года в мировом прокате

«Человек-паук: Новый день» за неделю обогнал по сборам «Историю игрушек 5» и стал самым кассовым фильмом в мировом прокате с начала года. Сборы достигли $1,15 млрд. Из них $449 млн — в США. Об этом сообщает The Variety.