Правительство РФ одобрило продажу бензина Евро-2, Евро-3, Евро-4 до июля 2027 года

Правительство России в среду, 5 августа, приняло постановление, которое разрешает выпуск и обращение в стране автобензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4 до 1 июля 2027 года. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.
Кроме того, документом признается утратившим силу ранее принятое решение, допускавшее до конца 2026 года обращение бензина класса К5 с повышенным содержанием серы.
— На автозаправочных станциях будет отражена информация об экологическом классе такого отпускаемого топлива. Это позволит гражданам сделать осознанный выбор при приобретении топлива определенного экологического класса, — цитирует заявление ведомства ТАСС.
Заместитель председателя кабинета министров России Александр Новак ранее утверждал, что разрешение выпускать бензин экологического класса «Евро-3» является временной мерой. Он подчеркнул, что власти страны пошли на этот шаг для покрытия текущего дефицита и обеспечения внутреннего рынка топливом.
До этого также стало известно, что перевозить топливо по Крымскому мосту с 4 августа разрешат только в специальных канистрах с маркировкой, без вмятин, трещин и следов подтеков.