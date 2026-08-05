Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство РФ одобрило продажу бензина Евро-2, Евро-3, Евро-4 до июля 2027 года

Правительство России в среду, 5 августа, приняло постановление, которое разрешает выпуск и обращение в стране автобензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4 до 1 июля 2027 года. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

Правительство России в среду, 5 августа, приняло постановление, которое разрешает выпуск и обращение в стране автобензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4 до 1 июля 2027 года. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

Кроме того, документом признается утратившим силу ранее принятое решение, допускавшее до конца 2026 года обращение бензина класса К5 с повышенным содержанием серы.

— На автозаправочных станциях будет отражена информация об экологическом классе такого отпускаемого топлива. Это позволит гражданам сделать осознанный выбор при приобретении топлива определенного экологического класса, — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Заместитель председателя кабинета министров России Александр Новак ранее утверждал, что разрешение выпускать бензин экологического класса «Евро-3» является временной мерой. Он подчеркнул, что власти страны пошли на этот шаг для покрытия текущего дефицита и обеспечения внутреннего рынка топливом.

До этого также стало известно, что перевозить топливо по Крымскому мосту с 4 августа разрешат только в специальных канистрах с маркировкой, без вмятин, трещин и следов подтеков.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше