Воронежский «Факел» уступил «Динамо» в домашнем матче Кубка России

По ходу встречи воронежцы сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности до последних минут, несмотря на опасные моменты гостей. На 22-й минуте Виктор Окишор попал в штангу, а затем на 32-й минуте Тимофей Маринкин отправил мяч туда же. «Факел» отвечал контратаками, однако ни разу не сумел попасть в ворота соперника.