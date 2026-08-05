Сапёры МЧС получили статус ветеранов СВО

Статус ветерана теперь могут получить сотрудники Государственной противопожарной службы, профессиональных аварийно-спасательных формирований и работники МЧС России, которые проводили поиск, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года.