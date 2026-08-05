Британец пугал пациентов больницы в «костюме смерти» с клинком и получил штраф

Мужчина в Британии оказался оштрафован на 200 фунтов стерлингов (почти 22 тысячи рублей — прим. «ВМ») за то, что он в костюме «Мрачного жнеца» пугал посетителей больницы в графстве Денбишир.
По данным газеты Mirror, британец забрался на крышу медицинского учреждения, откуда наблюдал за сотрудниками и посетителями. В руках у него был длинный клинок, а свое черное одеяние он назвал «костюмом ворона».
Позже во время судебного заседания выяснилось, что ранее мужчина попадался на воровстве — он украл из магазина кошачий корм и наполнитель для туалета на сумму от 30 до 40 фунтов, а также еду и напитки.
До этого блогер из Алма-Аты похвастался в соцсетях тремя женами. Правоохранители, в свою очередь, потребовали многоженца удалить эти публикации как пропаганду «образа жизни, противоречащего законодательству» и выписали штраф почти в 200 долларов.
Жительнице Нижнего Новгорода выписали штраф за материалы десятилетней давности. Дело возбудили из-за фото, которое женщина сделала во время поездки в Индию. На публикацию обратили внимание сотрудники центра «Э»: они разглядели на фото ворота со свастикой.