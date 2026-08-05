Жена Хайдарова ответила на обвинения в приворотах депутатов и лечении магией

Светлана Сильваши, жена пластического хирурга Тимура Хайдарова и совладелица его клиники, ответила на недавние обвинения. Они гласили, что в медучреждении якобы применялись нетрадиционные методы воздействия на пациентов. Клиенты не знали о подобных процедурах, а их организацией занималась сама Сильваши, пишет StarHit.
Авторы заявлений также связали эти практики с гибелью 36-летнего музыкального продюсера Петра Гаврилова, который скончался после операции в феврале 2024 года. Утверждается, что Сильваши привлекала гадалку для «очищения» помещения, в ходе чего обсуждалось лечение продюсера.
По информации журнала, в прессе появилась информация о том, что жена хирурга заказывала эзотерические обряды на депутатов Государственной думы, чтобы получить их поддержку и снизить уровень критики в свой адрес после прошлых скандалов. В качестве доказательств приводились скриншоты переписки, где Сильваши якобы просит провести ритуалы над чиновниками.
Сильваши заявила, что считает подобные заявления абсурдными. Она предположила, что представленные скриншоты переписки могли быть сфальсифицированы с помощью нейросетей. И добавила, что намерена подать судебные иски против распространителей этой информации.
— Господи, это видимо потерпевшие еще что-то придумали… Я буду подавать иск на тех людей, кто занимается распространением данной информации. Сейчас можно сделать все, что угодно. Я думаю, потерпевшие решили попробовать все это раскачать, поскольку сейчас я стала более медийной, — передает слова жены Хайдарова StarHit.
Ранее 24 апреля Арбитражный суд Москвы приостановил деятельность клиники, где работал Хайдаров.