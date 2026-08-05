Жена Хайдарова ответила на обвинения в приворотах депутатов и лечении магией

— Господи, это видимо потерпевшие еще что-то придумали… Я буду подавать иск на тех людей, кто занимается распространением данной информации. Сейчас можно сделать все, что угодно. Я думаю, потерпевшие решили попробовать все это раскачать, поскольку сейчас я стала более медийной, — передает слова жены Хайдарова StarHit.