Бег, йога и экскурсии: На Голубых озерах в августе пройдут бесплатные занятия

Также состоятся лекции о природе заказника: о птицах, обитающих на Голубых озерах, о видах из Красной книги Татарстана и об особо охраняемых природных территориях. Дополнит программу экскурсия «Тайна воды Голубых озер» — о том, почему вода не замерзает зимой и сохраняет голубой цвет круглый год. Для детей организуют мастер-классы по росписи гипсовых фигурок и созданию блокнотов из переработанной бумаги.