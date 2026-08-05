Джеймс Кэмерон признался, что может оставить «Аватар» ради других историй

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон намерен завершить свою карьеру «заключительным актом», который, возможно, не будет напрямую связан с популярной франшизой «Аватар».
Сейчас он активно размышляет над тем, какие именно истории хочет донести до зрителя в дальнейшем. Постановщик сформулировал основной критерий для выбора будущих проектов: они должны «приносить наибольшую пользу».
— Я пока на этапе планирования своего заключительного акта. Не знаю, продлится он год или 20 лет, — поделился своими мыслями кинематографист.
Сейчас режиссер рассматривает несколько потенциальных проектов. В их числе — фильм «Призраки Хиросимы», а также ранее упоминавшиеся идеи, такие как «Аватар 4», «Аватар 5», «Дьяволы», «Алита 2», «Фантастическое путешествие» и «Терминатор 6», передает World of Reel.
Между тем фильм режиссера Кристофера Нолана «Одиссея» появился в расписании некоторых российских кинотеатров. Роль Елены Троянской исполнила темнокожая актриса Лупита Нионго, что стало причиной ожесточенных споров. Сознательно ли режиссер решил нарваться на скандал, «Вечерняя Москва» обсудила с кинокритиком Александром Голубчиковым.