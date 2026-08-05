Из Михайловского в Москву ненадолго приехал Пушкин: фоторепортаж

В Москве в музее А. С. Пушкина на Арбате открылась выставка «Пушкин в Михайловском», представляющая более сотни предметов доставленные из фондов музея-заповедника «Михайловское» с столицу, чтобы москвичи, которым вечно некогда поехать в Псковскую область, смогли их увидеть. В экспозицию включены произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно‑прикладного искусства, запечатлевшие парки, аллеи, усадебные постройки и окрестности Михайловского, Тригорского и Петровского, раскрывающие образы поэта и его окружения.