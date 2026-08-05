В Минэнерго назвали временным разрешение на продажу бензина Евро-2

Разрешение продажи бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до июля 2027 года является временной антикризисной мерой, которая позволит увеличить объемы топлива на внутреннем рынке, сообщает Минэнерго.
«Принятое решение носит временный характер. Оно направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом и предотвращение возможного дефицита в условиях изменения логистических цепочек, технологических ограничений и необходимости сохранения бесперебойной работы топливного рынка», — отметили в министерстве (цитата по ТАСС).
В ведомстве отметили, что речь при этом не идет о пересмотре долгосрочной государственной политики в области экологических требований к топливу.
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