Два года назад ВСУ вторглись на территорию Курской области: как Москва помогает региону

— Всего с августа 2024 года волонтеры Москвы направили более 218 тонн гуманитарного груза в Курскую область. Неоднократно наши ребята выезжали туда лично. Они помогали восстанавливать разрушенные строения, оказывали психологическую помощь. Также в столице открывались штабы и пункты приема вещей для переселенцев.