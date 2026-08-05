Два года назад ВСУ вторглись на территорию Курской области: как Москва помогает региону

Ровно два года назад ВСУ вторглись на территорию Курской области, начались бои. «Вечерняя Москва» узнала, как Москва помогает региону.
Волонтер Москвы Анна Шахова посвятила себя добровольчеству еще в 2020 году. С тех пор выезжала в Донецк, Мариуполь, Луганск, Курск.
— Нельзя оставаться в стороне, когда на твоих землях случается большая трагедия. Страшно представить, что пережили куряне, — говорит Анна.
— Наша команда развозила адресную гумпомощь. Многие плакали от осознания, что чужие люди поддерживают их бескорыстно. Хорошо запомнились родители одного военного, которые угостили чаем и рассказали истории о погибшем сыне. Скоро команда волонтеров вновь отправится в Курск гуманитарной миссией.
Российские власти провели серьезную работу по возвращению курян, которых ВСУ удерживали на Украине, рассказала «Вечерняя Москва» уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
— Налаженное взаимодействие с украинским омбудсменом позволило вернуть домой порядка пяти жителей Курской области, — говорит Яна Лантратова.
— Теперь дома порядка 170 курян: 46 человек вернулись еще в 2024 году, 107 — в 2025-м и 17 — в 2026-м.
Процесс воссоединения семей в России и на Украине — это сложный гуманитарный диалог, объясняет «Вечерней Москве» уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
— Для достижения положительного результата проделывается большая предварительная работа по каждой отдельной семье. Не все могут по состоянию здоровья осуществить авиаперелет, у кого-то нет действительных документов, удостоверяющих личность, — отмечает уполномоченный по правам человека.
В рамках предварительной работы обращаемся в компетентные органы Российской Федерации, взаимодействуем с Международным Комитетом Красного Креста, ведем на взаимных началах диалог с украинским омбудсменом. В итоге переговоры приводят к результатам.
— С самого нача ла специальной военной операции удалось воссоединить 82 семьи — это 109 человек. Среди них есть 41 гражданин России и 68 граждан Украины, — заключает Яна Лантратова.
— Особенно важно, что среди вернувшихся гражданских — 47 несовершеннолетних детей. Хочется отдельно отметить, что десять из них — граждане РФ, а 37 — Украины.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Александр Левит, директор ресурсного центра «Мосволонтер»:
— Всего с августа 2024 года волонтеры Москвы направили более 218 тонн гуманитарного груза в Курскую область. Неоднократно наши ребята выезжали туда лично. Они помогали восстанавливать разрушенные строения, оказывали психологическую помощь. Также в столице открывались штабы и пункты приема вещей для переселенцев.