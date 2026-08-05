Синоптик рассказала, когда кончится последняя летняя жара в Москве

Четверг и пятница текущей недели будут самыми жаркими днями августа, однако на выходных жара в Москве начнет спадать. Об этом в эфире Радио РБК рассказала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Четверг и пятница будут самыми жаркими днями. Может быть, это будут самые жаркие дни августа месяца и лета в целом, потому что потом уже температура будет понижаться», — сказала она.
По словам синоптика, в пятницу ожидаются дожди и гроза, но температура будет в районе 29−31 градуса. В субботу возможны дожди, температура — 25−26 градусов. В воскресенье осадков не ожидается, температура снизится до 24 градусов.
«И хотя ветер сменит направление на северное, комфортность погоды от этого не ухудшится. Такой жары изнуряющей уже не будет, преобладающая температура — 24−26 градусов в Москве», — сказала она.
В понедельник осадков также не ожидается, а в ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до 15 градусов. «Практически такая сухая солнечная погода продержится в московском регионе до конца следующей недели», — заключила Позднякова.
Накануне столичное управление МЧС предупреждало, что с 5 по 7 августа в Москве ожидается сильная жара до плюс 30−32 градусов.
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