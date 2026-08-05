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Прокуратура Таганрога добилась назначения пенсии местной жительнице

Прокуратура помогла таганроженке получить пенсию.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге прокуратура помогла местной жительнице восстановить справедливость в вопросе пенсионных выплат. Об этом сообщили в социальных сетях надзорного ведомства.

Поводом для проверки стало обращение женщины. Она сообщила, что ей не назначили пенсию по старости, хотя право на нее уже наступило. В ходе проверки выяснилось, что в стаж не были включены почти три года работы.

После вмешательства прокуратуры нарушение устранили. Женщине назначили положенную пенсию, а также провели перерасчет выплат. Сумма, которую она получила дополнительно, составила более 50 тысяч рублей.

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