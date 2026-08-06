В Казани состоялся закрытый показ фильма «Я приду»

«Так получилось, что сложностей и трудностей было значительно больше, чем позитивных моментов. Во-первых, мы сняли фильм в 2019 году, но мы его не бросили и до сих пор движемся. Уже набрали ход в плане продвижения и назначили дату премьеры», — рассказал «Татар-информу» генеральный продюсер фильма Денис Супрунов.