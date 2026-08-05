Альпинистка с русскими корнями умерла, узнав о гибели друзей под лавиной

— Сама Валерия в мае этого года совершила впечатляющее восхождение на Эверест. Ранее у нее уже были проблемы с сердцем — за 382 дня до подъема на высочайшую гору мира она также перенесла инсульт, но смогла восстановиться и покорить вершину, — говорится в публикации.