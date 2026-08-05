Андрей Ургант впервые показал третью жену, которая моложе его на 21 год

Причина заключалась в том, что новая спутница Урганта-старшего работает его директором и уже несколько лет ведет все дела звездного супруга. Официально о новых отношениях артист рассказал еще осенью 2023 года. Тогда он и подтвердил, что Елена стала его третьей супругой, передает издание StarHit.