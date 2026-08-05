Минэнерго России объяснило послабления по требованиям к бензину

Разрешение продажи бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до июля 2027 года позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.
В ведомстве подчеркнули, что данная мера носит временный антикризисный характер и поможет сократить риски перебоев с поставками, Кроме того, долгосрочно политику по экологическим требованиям к топливу пересматривать не будут.
«Решение направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом и предотвращение возможного дефицита в условиях изменения логистических цепочек», — сообщили в министерстве.
Ранее сайт KP.RU писал, что кабинет министров России одобрил инициативу разрешить продажу в России автобензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4. Выпуск будет осуществляться вплоть до 1 июля 2027 года.