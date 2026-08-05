Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минэнерго России объяснило послабления по требованиям к бензину

Разрешение продажи бензина других классов до июля 2027 года позволит направить дополнительные объемы на внутренний рынок.

Источник: Комсомольская правда

Разрешение продажи бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до июля 2027 года позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.

В ведомстве подчеркнули, что данная мера носит временный антикризисный характер и поможет сократить риски перебоев с поставками, Кроме того, долгосрочно политику по экологическим требованиям к топливу пересматривать не будут.

«Решение направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом и предотвращение возможного дефицита в условиях изменения логистических цепочек», — сообщили в министерстве.

Ранее сайт KP.RU писал, что кабинет министров России одобрил инициативу разрешить продажу в России автобензина классов Евро-2, Евро-3, Евро-4. Выпуск будет осуществляться вплоть до 1 июля 2027 года.