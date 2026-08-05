WDR: Немец спас женщину из секс-рабства, заметив ее полуобнаженной на балконе

Преступники в течении месяцев не давали ей выходить из дома — оставляли в подвале и приковывали наручниками к отопительной трубе. Кроме того, ее регулярно избивали, насиловали и унижали. При этом предполагается, что издевательства снимались на видео, а пострадавшую ко всему прочему накачивали наркотиками.