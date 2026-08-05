«Евротранс» допустил первый полноценный дефолт по облигациям

Компания «Евротранс» допустила полноценный дефолт по одному из выпусков (БО-001Р-04) биржевых облигаций, следует из данных Московской биржи. Компания должна была выплатить купон на 41 млн руб. еще 21 июля, однако спустя два дня эмитент объявил о техническом дефолте. Учитывая, что компания не смогла исполнить обязательства спустя десять рабочих дней, по ее бумагам был объявлен полноценный дефолт. Одновременно с этим компания допустила техдефолт еще по четырем выпускам суммарным объемом 210 млн руб. Причем биржа утром даже засчитала по двум из них дефолты, однако позже отменила этот статус. Но с 6 августа торговая площадка переводит все выпуски облигаций «Евротранса» в режим «Облигации Д».