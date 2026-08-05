Исчезновение Джунгарского ханства связали с эпидемиями оспы и вспышками голода

«Коллапс Джунгарского ханства был одним из ключевых событий в мировой истории, однако до настоящего времени причины его распада не были ясны. Мы реконструировали по годичным кольцам деревьев то, как менялся климат степей с 1625 года по сегодняшний день и обнаружили, что падение этого государства совпало с периодом минимальной продуктивности степных экосистем за последние четыре столетия», — говорится в исследовании.