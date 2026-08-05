Исчезновение Джунгарского ханства связали с эпидемиями оспы и вспышками голода

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Международный коллектив климатологов и историков пришел к выводу, что Джунгарское ханство, последняя «кочевая империя» Евразии, прекратило свое существование в середине XVIII века в результате эпидемий оспы и вспышек голода, связанных с резким снижением продуктивности степей в 1751—1761 гг. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.
«Коллапс Джунгарского ханства был одним из ключевых событий в мировой истории, однако до настоящего времени причины его распада не были ясны. Мы реконструировали по годичным кольцам деревьев то, как менялся климат степей с 1625 года по сегодняшний день и обнаружили, что падение этого государства совпало с периодом минимальной продуктивности степных экосистем за последние четыре столетия», — говорится в исследовании.
К такому выводу пришла группа китайских, европейских и канадских палеоклиматологов и историков под руководством профессора Фуцзянского педагогического университета (Китай) Фана Кэяня при всестороннем изучении колебаний климата и других обстоятельств, которые предшествовали распаду Джунгарского ханства в середине XVIII века. Для этого ученые собрали и проанализировали все хроники, упоминавшие события в Средней Азии в данный исторический период, а также реконструировали климат региона.
В этом исследователям помогли свыше четырех сотен образцов стволов древних деревьев, произраставших на протяжении более четырех сотен лет на территории Тяньшаня, а также на Алтае в приграничной зоне, где соседствуют Россия, Монголия, Китай и Казахстан. Ученые измерили толщину индивидуальных годичных колец и другие особенности в их структуре для каждого отдельного дерева, что помогло им выявить резкие перемены климата, которые обычно остаются незаметными при изучении усредненных значений.
Эти замеры раскрыли серию мощнейших засух и других климатических аномалий в промежутке между 1751 и 1761 годами, которые уничтожили степную растительность в Джунгарском ханстве и спровоцировали эпизоды массового голода. Эти природные катастрофы предварялись и совпали по времени с двумя мощными эпидемиями оспы, которые произошли на территории этого кочевого государства в 1743—1744 годах и в 1755—1758 годах.
Данная череда неблагоприятных событий привела к тому, что армиям Империи Цин в 1755—1759 годах удалось полностью захватить территорию ключевых регионов Джунгарского ханства. При этом 70−80% жителей данного степного государства погибло в результате боевых действий и распространения оспы, что привело к фактически полному исчезновению этого народа и создало условия для острого геополитического соперничества между державами в Средней Азии, подытожили ученые.
О Джунгарском ханстве.
Джунгарское ханство представляло собой государство, которое возникло в 1635 году на обширной территории Средней Азии в результате объединения нескольких крупных племен и родов ойратов — западно-монгольских народностей. Ко второй четверти XVIII века Джунгарское ханство занимало огромную территорию от Черного Иртыша до озера Балхаш, площадь которой составляла порядка 3,6 млн квадратных километров. Многие историки считают данное государство последней «кочевой империей» Евразии.