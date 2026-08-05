Волгоградцев предупредили об опасности купания в «цветущем» водоеме

В Волгоградской области многие водоемы стали окрашиваться в зеленый или бурый цвета и помутнели из-за цветущих водорослей. Процесс их разложения, который происходит при таком «цветении», сопровождается еще и неприятным запахом. Купаться в такой воде сотрудники ГКУ Служба спасения не рекомендуют, так как это может привести к неприятным для здоровья последствиям.