Пушков посмеялся над словами Вайкуле о готовности воевать за Латвию

Само интервью, в котором прозвучало это заявление, певица дала радиостанции Deutsche Welle*. В беседе Вайкуле допустила, что при необходимости возьмется за оружие, однако сразу же оговорилась: она рассчитывает на мирный сценарий развития событий и не хочет эскалации конфликта.