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Пушков посмеялся над словами Вайкуле о готовности воевать за Латвию

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ответил на заявление певицы Лаймы Вайкуле, сделанное в интервью иностранному СМИ.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ответил на заявление певицы Лаймы Вайкуле, сделанное в интервью иностранному СМИ. Артистка допустила, что в случае нападения России на Латвию она готова защищать республику с оружием в руках.

В своем Telegram-канале сенатор иронично отреагировал на эту фразу. «Лайма Вайкуле заявила, что возьмет в руки автомат, если Россия нападет на Латвию. Латвия спасена», — написал Пушков.

Само интервью, в котором прозвучало это заявление, певица дала радиостанции Deutsche Welle*. В беседе Вайкуле допустила, что при необходимости возьмется за оружие, однако сразу же оговорилась: она рассчитывает на мирный сценарий развития событий и не хочет эскалации конфликта.

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* Deutsche Welle — организация, признанная в РФ иностранным агентом и внесенная в перечень нежелательных.

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