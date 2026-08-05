Сергей Собянин: Формируем предприятия нового поколения

Мэр уточнил, что лучшие практики московской промышленности не остаются внутри столицы, а тиражируются и в другие регионы. Проверенные цифровые инструменты промышленники могут найти в «Банке технологий». Этот реестр отечес тв енного софта и оборудов ания работает с 2020 года. В качестве примера умного производства Сергей Собянин привел одного из резидентов ОЭЗ. Он в прошлом году запатентовал уникальный дисплей, который управляется жестами и может показывать трехмерные изображения.