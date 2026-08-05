Сергей Собянин: Формируем предприятия нового поколения

5 августа Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о внедрении искусственного интеллекта и других цифровых сервисов на московских промышленных предприятиях. Главным полигоном для внедрения инновационных решений стала особая экономическая зона «Технополис Москва», где сегодня работают более 240 высокотехнологичных компаний.
Главным полигоном для внедрения инновационных решений стала особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва», где сегодня работают более 240 высокотехнологичных компаний. Сергей Собянин отметил, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) стали важным драйвером развития и для участников Московского инновационного кластера.
— Умные алгоритмы и цифровые сервисы помогают создавать инновационную продукцию, автомати зировать внутренние процессы и повышать безопасность производства, — рассказал он.
Мэр уточнил, что лучшие практики московской промышленности не остаются внутри столицы, а тиражируются и в другие регионы. Проверенные цифровые инструменты промышленники могут найти в «Банке технологий». Этот реестр отечес тв енного софта и оборудов ания работает с 2020 года. В качестве примера умного производства Сергей Собянин привел одного из резидентов ОЭЗ. Он в прошлом году запатентовал уникальный дисплей, который управляется жестами и может показывать трехмерные изображения.
— Производство подобной продукции требует ювелирной точности, поэтому на роботизированных линиях используется компьютерное зрение. В чистых комнатах камеры с искусственным интеллектом контролируют установку микроэлектронных компонентов, — рассказал мэр.
Столичная фармацевтическая компания использует ИИ для разработки лекарства от болезни Альцгеймера. ИИ перебирает тысячи виртуальных молекул и конструирует из них те, которые смогут «обмануть» природный защитный барьер организма и доставить лекарство по назначению. Предприятия создают и свои цифровые сервисы. Один из них — система планирования, которая самостоятельно решает, как максимально эффективно загрузить производственные станки.
КСТАТИ.
Мэр Москвы также рассказал о ходе реконструкции путепроводов над путями Рижского направления Московской железной дороги в районе Покровское-Стрешнево.