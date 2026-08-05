СМИ: Министр обороны Великобритании Стритинг прибыл в Киев

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг прибыл в Киев. Об этом в среду, 5 августа, сообщили украинские СМИ.
— Стритинг, недавно вступивший в должность, прибыл в Киев, чтобы лучше понять потребности Украины перед зимой и ускорить военную поддержку, — приводит информацию из публикаций RT.
В конце июля новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем пообещал отправить войска на Украину после завершения конфликта. Он подчеркнул, что новое правительство страны выполнит все обязательства перед Киевом, включая отправку военного контингента.
Ранее Бернем заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского не должно возникать сомнений в позиции Соединенного Королевства. Он также отметил, что планирует провести личные переговоры с украинским лидером, чтобы подтвердить готовность Британии к дальнейшему сотрудничеству.
Энди Бернем возглавил Лейбористскую партию страны и занял должность премьер-министра королевства 20 июля. Бывшего мэра Большого Манчестера поддержали 369 из 403 депутатов правящей партии государства.