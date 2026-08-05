СМИ: Министр обороны Великобритании Стритинг прибыл в Киев

Ранее Бернем заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского не должно возникать сомнений в позиции Соединенного Королевства. Он также отметил, что планирует провести личные переговоры с украинским лидером, чтобы подтвердить готовность Британии к дальнейшему сотрудничеству.