В Калининградской области почти неделю ищут высокого мужчину с зелёными глазами, усами и бородой

В Калининграде полиция разыскивает 38-летнего Алексея Кожемякина, о местонахождении которого почти неделю ничего не известно. Об этом пресс-служба областного УМВД пишет в среду, 5 августа.
В последний раз калининградец выходил на связь 30 июля. Рост мужчины — около 187−190 см, телосложение худощавое, волосы тёмные, глаза зелёные. У него есть усы и борода.
Всех, кто знает, где может находится мужчина, просят позвонить по номерам +7 911 853−61−32 или 02.
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