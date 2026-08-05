НАБУ и САП провели обыски у матери бывшего посла Украины в США Стефанишиной

Украинские органы — Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) — провели обыски в доме матери бывшего посла страны в США Ольги Стефанишиной. Об этом ТАСС рассказали источники в силовых структурах России.
Собеседник уточнил, что недавно ведомства вручили новые подозрения экс-послу. После этого прошла проверка в жилище ее матери.
«Обыски прошли у ее матери, притом не по месту фактического проживания, а по адресу регистрации. Высока вероятность, что речь идет о коррупционных преступлениях, совершенных Стефанишиной задолго до начала дипломатической карьеры», — поделился деталями источник.
По его данным, в октябре 2022 года мать Стефанишиной приобрела элитную недвижимость по стоимости, которая оказалась в четыре раза ниже рыночной.
Напомним, 3 августа Владимир Зеленский принял решение уволить Стефанишину с должности посла Украины в США. Та держалась на этому посту почти год.