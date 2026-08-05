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Посольство РФ проверит информацию об аресте историка в Израиле

В Израиле сотрудники секретной полиции ШАБАК задержали российского историка и публициста Артёма Кирпичёнка.

В Израиле сотрудники секретной полиции ШАБАК задержали российского историка и публициста Артёма Кирпичёнка. Об этом в своем Telegram-канале сообщила бывший депутат Госдумы Дарья Митина.

По словам Митиной, писатель перестал выходить на связь 2 августа — сразу после прибытия в страну. «Увы, подтвердились наши худшие опасения. Артём Иванович Кирпичёнок в тюрьме, в руках израильской секретной полиции ШАБАК», — написала она.

Задержанный имеет двойное гражданство — России и Израиля. Его интересы представляет адвокат Инна Лед.

Кирпичёнок известен как исследователь истории сионизма и автор публицистических работ. В своих статьях и выступлениях он неоднократно критиковал политику израильских властей, в том числе действия в конфликте с Ираном и подход к палестинскому вопросу.

Российское посольство в Тель-Авиве направило запрос в компетентные израильские органы. Посол Анатолий Викторов заявил, что вопрос находится на контроле дипмиссии. При этом дипломат отметил, что обращений от родственников или коллег Кирпичёнка в посольство пока не поступало.

Ранее мы писали: Пушков посмеялся над словами Вайкуле о готовности воевать за Латвию.

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