«Старый город» новой сборки

Директор туристической фирмы Valida Елена Шперкина говорит, что, несмотря на отток туристов, произошедший на фоне закрытия ледяной пещеры, Кунгур остается одним из самых привлекательных для посещения городов в Прикамье. В связи с этим, по ее мнению, в муниципалитете необходимо создавать места для размещения, соответствующие требованиям современных туристов. «В Кунгуре много исторических зданий и интересных достопримечательностей, а разместиться туристам, по сути, негде. Планируемый к реализации гостиничный комплекс находится в хорошей и удобной локации, поэтому спрос на номера, я думаю, будет. Инвестору важно обратить внимание на визуальную составляющую комплекса. Желательно, чтобы он соответствовал купеческому образу города и гармонично вписался в местный ландшафт», — считает госпожа Шперкина. Она полагает, что инвестиции в размере 82 млн руб. «выглядят небольшими». По ее словам, вероятно, для обустройства гостиницы комфорт-класса инициатору проекта придется увеличить объем финансирования.