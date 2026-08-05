«Старый город» новой сборки

ООО «Старый город» планирует проект реновации одноименного гостиничного комплекса в Кунгуре. Соответствующая инициатива была одобрена советом по предпринимательству и улучшению инвестклимата города Кунгура. Согласно протоколу, опубликованному на сайте кунгурской администрации, в рамках реализации проекта планируется обустроить двухэтажное здание гостиницы площадью 900 кв. м, пристроить к нему двухэтажное помещение более 1,1 тыс. кв. м, а также создать на территории комплекса одноэтажный торгово-выставочный центр на 150 кв. м, где будет продвигаться продукция местных мастеров и ремесленников. В отеле будут оборудованы номера комфорт-класса, обустроена парковка и организован трансфер. Реализовать проект планируется до 2031 года. Размер инвестиций оценивается приблизительно в 80 млн руб. Компания претендует на получение статуса приоритетного инвестиционного проекта. Предполагается, что проект компании будет рассмотрен на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата сегодня.
Статус приоритетного инвестиционного проекта позволит инициатору арендовать без торгов участок площадью 0,3 га, находящийся в собственности Пермского края. Речь идет о двух территориях, между которыми располагается существующее здание отеля «Старый город». Согласно заявке, в рамках ПИП компания также профинансирует мероприятия социального характера на сумму не менее 800 тыс. руб.
По данным Rusprofile, ООО «Старый город» было зарегистрировано 22 июня этого года в Кунгуре. 51% долей компании принадлежат Танзиле Высоцкой, которая также выступает владелицей санатория при кунгурском заводе «Металлист». Остальными 49% ООО владеет Анастасия Высоцкая. Общество ведет деятельность гостиниц, прочих мест для временного проживания и ресторанов. Юридический адрес компании совпадает с фактическим местонахождением одноименной гостиницы, номерной фонд которой, по открытым данным, насчитывает 14 комнат на одного, двух и трех гостей.
По номеру телефона, указанному в разделе гостиницы «Старый город» на геопортале 2ГИС, сообщили, что она находится на ремонте уже три месяца. Анастасия Высоцкая в разговоре с «Ъ-Прикамье» заявила, что будет готова поделиться деталями проекта позже. По данным «Ъ-Прикамье», целью реализации проекта является создание туристического потенциала региона, новых рабочих мест, а также продвижение товаров местных мастеров на специальной площадке.
Согласно открытым данным, в Кунгуре находится не менее пяти мест для размещения туристов. Так, в городе действуют гостиницы «Ирень», «Башня», отели «Апекс» и «Релакс», а также хостелы. Стоимость самого бюджетного номера на одну ночь начинается от 1,9 тыс. руб. за человека. Приезжим предлагаются также к сдаче апартаменты стоимостью от 2 тыс. руб.
Директор туристической фирмы Valida Елена Шперкина говорит, что, несмотря на отток туристов, произошедший на фоне закрытия ледяной пещеры, Кунгур остается одним из самых привлекательных для посещения городов в Прикамье. В связи с этим, по ее мнению, в муниципалитете необходимо создавать места для размещения, соответствующие требованиям современных туристов. «В Кунгуре много исторических зданий и интересных достопримечательностей, а разместиться туристам, по сути, негде. Планируемый к реализации гостиничный комплекс находится в хорошей и удобной локации, поэтому спрос на номера, я думаю, будет. Инвестору важно обратить внимание на визуальную составляющую комплекса. Желательно, чтобы он соответствовал купеческому образу города и гармонично вписался в местный ландшафт», — считает госпожа Шперкина. Она полагает, что инвестиции в размере 82 млн руб. «выглядят небольшими». По ее словам, вероятно, для обустройства гостиницы комфорт-класса инициатору проекта придется увеличить объем финансирования.
Оценивая предполагаемый объем инвестиций, представитель управляющей компании «Дом Хоспиталити» (гостиницы Holiday Perm, Apri City, Apri Polet) Сергей Сташков отметил, что в среднем по России стоимость обустройства одного номера в отеле категории 4 и 5 звезд начинается от 15 млн руб. Господин Сташков пояснил, что при реконструкции существующего здания отеля наибольших вложений потребуют как инженерные сети, так и организация внутреннего пространства. «Кунгур как центр туризма — востребован, поэтому подобные гостиничные проекты выглядят вполне перспективными», — подчеркнул эксперт.