Мексиканского блогера Гастелума застрелили во время прямой трансляции в TikTok

Популярного мексиканского блогера Сезара Гастелума убили в ходе прямой трансляции в TikTok — нападение произошло в городе Кульякан. Об этом в среду, 5 августа, сообщило агентство Reuters.
Мужчина находился с друзьями возле ресторана быстрого питания, когда к ним подъехали двое неизвестных на мотоцикле. Один из нападавших, на голове которого был шлем, открыл огонь и смертельно ранил блогера.
Позже власти штата Синалоа подтвердили гибель Гастелума. По факту убийства начато расследование. В районе происшествия была развернута масштабная полицейская операция.
У блогера было 600 тысяч подписчиков в социальных сетях. Само убийство могло произойти на фоне всплеска насилия в Кульякане — столице штата, где продолжается противостояние преступных группировок, передает агентство.
До этого на острове Пхукет в Таиланде 21-летний Вуттисан Вонгтай после ссоры с супругой в заброшенном отеле убил свою 11-месячную дочь, после чего совершил самоубийство. Запись трансляции произошедшего находилась в Сети почти сутки, прежде чем ее удалили.