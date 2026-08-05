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На Дону построили четыре миллиона квадратных метров недвижимости за год

Застройщики Ростовской области перечислили в бюджет 5,8 млрд рублей налогов.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область продолжает удерживать лидерство по объемам строительства в стране. Так, в 2025 году на Дону ввели в эксплуатацию четыре миллиона квадратных метров недвижимости, причем основная доля пришлась на жилье. Об этом говорится на сайте областного правительства.

Как отметил губернатор, с начала года в регионе стартовали 37 новых проектов. И это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Значительный вклад в развитие отрасли внесли и налоговые поступления. За 2025 год строительные компании перечислили в бюджет 5,8 миллиарда рублей.

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