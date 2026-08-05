На Дону построили четыре миллиона квадратных метров недвижимости за год

Ростовская область продолжает удерживать лидерство по объемам строительства в стране. Так, в 2025 году на Дону ввели в эксплуатацию четыре миллиона квадратных метров недвижимости, причем основная доля пришлась на жилье. Об этом говорится на сайте областного правительства.