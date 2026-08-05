Залужный заявил, что он «за НАТО», но призывает блок адаптироваться к реалиям

— Перед вами сидит человек, который в 2019 году этими руками и этой головой полностью расписал всю реформу и изменения почти в 37 законодательных актов по переводу Украины в системе управления стратегического уровня на принципы и стандарты НАТО. Я нашел столько врагов, что вы даже представить не можете. Я — за НАТО, — сказал экс-главком ВСУ.