Залужный заявил, что он «за НАТО», но призывает блок адаптироваться к реалиям

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и действующий посол страны в Великобритании Валерий Залужный объяснил свои слова о том, что Украина не окажется в составе Североатлантического альянса (НАТО). Его слова приводят украинские СМИ.
Залужный заявил, что он «за НАТО», однако считает, что блоку нужно начать адаптироваться под современные реалии.
— Перед вами сидит человек, который в 2019 году этими руками и этой головой полностью расписал всю реформу и изменения почти в 37 законодательных актов по переводу Украины в системе управления стратегического уровня на принципы и стандарты НАТО. Я нашел столько врагов, что вы даже представить не можете. Я — за НАТО, — сказал экс-главком ВСУ.
По его словам, «к НАТО возникает много вопросов как к блоку, который охранял старый мир». Залужный считает, что с точки зрения доктрины НАТО по-прежнему остается во временах конца Второй мировой войны. Украина же, по мнению экс-главкома, технологически ушла вперед, а конфликт с РФ вывел армию Киева «совсем на другой уровень». Поэтому НАТО придется переходить на новые стандарты.
— Украина сражается с Россией, не будучи в НАТО. Пусть в НАТО скажут честно, готовы ли они воевать с Россией без опыта Украины? — сказал Залужный.
3 августа Валерий Залужный назвал сказками разговоры о возможности вступления Украины в НАТО, раскритиковал альянс и сказал, что Киеву понадобится еще много времени, чтобы достичь уровня РФ в сфере ВПК.
Историк Марта Гавришко считает, что Залужный своим заявлением о Североатлантическом альянсе вернул украинцев к реальности.