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Самым молодым автором гола в истории «Спартака» стал 16-летний Павел Полех

16-летний спортсмен Павел Полех стал самым молодым автором гола в истории столичного футбольного клуба «Спартак». Он отличился в матче Кубка России с «Оренбургом», в котором красно-белые одержали победу со счетом 5:1.

16-летний спортсмен Павел Полех стал самым молодым автором гола в истории столичного футбольного клуба «Спартак». Он отличился в матче Кубка России с «Оренбургом», в котором красно-белые одержали победу со счетом 5:1.

Футболист забил гол в возрасте 16 лет, восьми месяцев и трех дней. Полех побил рекорд Жано Ананидзе, который впервые отличился в составе красно-белых, когда ему было 16 лет, девять месяцев и пять дней.

После 1-го тура группового этапа Кубка России «Родина» и «Спартак» набрали по три очка, поэтому они возглавляют турнирную таблицу группы А. «Оренбург» и «Рубин», в свою очередь, не имеют набранных очков.

До этого капитан сборной Португалии Криштиану Роналду установил антирекорд в рамках всех чемпионатов мира по футболу: он стал нападающим, который провел наибольшее количество матчей в плей-офф мундиаля без голов.

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что нападающий провел слабую игру на мировом первенстве. По мнению спортсмена, тренер Роберто Мартинес и вся сборная Португалии стали заложниками звездного статуса Роналду.