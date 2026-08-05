16-летний спортсмен Павел Полех стал самым молодым автором гола в истории столичного футбольного клуба «Спартак». Он отличился в матче Кубка России с «Оренбургом», в котором красно-белые одержали победу со счетом 5:1.
Футболист забил гол в возрасте 16 лет, восьми месяцев и трех дней. Полех побил рекорд Жано Ананидзе, который впервые отличился в составе красно-белых, когда ему было 16 лет, девять месяцев и пять дней.
После 1-го тура группового этапа Кубка России «Родина» и «Спартак» набрали по три очка, поэтому они возглавляют турнирную таблицу группы А. «Оренбург» и «Рубин», в свою очередь, не имеют набранных очков.
До этого капитан сборной Португалии Криштиану Роналду установил антирекорд в рамках всех чемпионатов мира по футболу: он стал нападающим, который провел наибольшее количество матчей в плей-офф мундиаля без голов.
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что нападающий провел слабую игру на мировом первенстве. По мнению спортсмена, тренер Роберто Мартинес и вся сборная Португалии стали заложниками звездного статуса Роналду.