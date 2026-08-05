Залужного не пустили на встречу Зеленского с главой МО Великобритании

Отмечается, что на данный момент Залужный находится в Киеве, при этом его не оказалась на кадрах со встречи Зеленского со Стритингом. В свою очередь пресс-секретарь посла сообщила, что его на встречу не пригласили. Кроме того, ему не сообщили, что она состоится.