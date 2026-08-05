Посла Украины в Великобритании Валерия Залужного не пустили на встречу главы киевского режима Владимира Зеленского с британским министром обороны Уэзом Стритингом, который прибыл в Киев. Об этом сообщает издание «Европейская правда».
Отмечается, что на данный момент Залужный находится в Киеве, при этом его не оказалась на кадрах со встречи Зеленского со Стритингом. В свою очередь пресс-секретарь посла сообщила, что его на встречу не пригласили. Кроме того, ему не сообщили, что она состоится.
В свою очередь в офисе Зеленского ответили, что присутствие послов на мероприятиях с уровнем ниже премьера необязательно, в то время как Залужный «мог бы сам проявить инициативу».
Не исключается, что Залужного не пустили специально из-за его заявлений, что Украина никогда не вступит в НАТО и еще долго будет догонять Россию, чтобы достичь ее уровня.