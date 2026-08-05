Любинский: Россия ответит на объявление дипломатов в Австрии персонами нон грата

Россия ответит Австрии на объявление российских дипломатов персонами нон грата. Об этом РИА Новости заявил заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.
Дипломат сообщил, что всегда следует российская реакция на недружественные действия других стран. По его словам, она выверенная, адресная и болезненная для противников России. Однако, как отметил замглавы МИД, реакция Москвы необязательно симметричная и публичная.
«Австрия, безусловно, получит, как говорится, по заслугам», — сказал Любинский.
Напомним, в мае текущего года Австрия объявила трех российских дипломатов персонами нон-грата из-за антенн на крышах зданий дипмиссии. По словам главы МИД Австрии, власти страны считают, что оборудование могло использоваться для шпионажа.