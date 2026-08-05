Дроны РФ обратили в бегство польских наемников в поселке Красноярское в ДНР

Подчеркивается, что освобождение населенного пункта имеет важнейшее тактическое значение для дальнейшего продвижения войск. От Красноярского остается всего три километра до окраин Доброполья, которое служит крупным логистическим центром противника на западе региона. Враг активно использовал уходящие глубоко под землю шахты для накопления вооружения и боеприпасов.