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Дроны РФ обратили в бегство польских наемников в поселке Красноярское в ДНР

Дроноводы ВС РФ смогли вычислить польских наемников по экипировке стандарта НАТО в поселке Красноярское.

Источник: Аргументы и факты

Российские ударные беспилотники атаковали польских наемников во время боев за поселок Красноярское в Донецкой Народной Республике. Подробности этой операции сайту телеканала «Звезда» рассказал дроновод Илья Гавазин.

Он отметил, что трое боевиков были вычислены по экипировке стандарта НАТО и характерным винтовкам. После атаки БПЛА им пришлось спасаться бегством через лесополосы.

Подчеркивается, что освобождение населенного пункта имеет важнейшее тактическое значение для дальнейшего продвижения войск. От Красноярского остается всего три километра до окраин Доброполья, которое служит крупным логистическим центром противника на западе региона. Враг активно использовал уходящие глубоко под землю шахты для накопления вооружения и боеприпасов.

Ранее эксперт Денис Федутинов заявил, что ВС РФ могли использовать «Искандер-М» для атаки на Киев.